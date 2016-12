Übertragung vom zweiten Wettkampftag des Sechstagerennens in Amsterdam. Aus dem Velodrome Amsterdam. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr ausfallen musste, will man in diesem Jahr wieder an die Zeiten von 2006 bis 2014 anknüpfen, als das Sechstagerennen in der niederländischen Metropole fest im Terminkalender verankert war. An den Start geht auch Lokalmatador Nikki Terpstra, der 2014 hier gewinnen konnte. - 2. Wettkampftag