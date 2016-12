Auf dem Geburtstagsvideo ihres kleinen Sohnes entdeckt Sandy (Catherine Zeta-Jones), dass ihr Mann fremdgeht. Kurzentschlossen packt sie ihre beiden Kinder ins Auto und zieht nach New York. Für die bestens organisierte 40jährige scheint es ein Leichtes, ihr neues Leben auf die Reihe zu kriegen: Sie findet im Nu einen Job beim Fernsehen und eine neue Wohnung. Einzig ein Mann fehlt, der sie das Desaster ihrer Ehe vergessen liesse, wie ihre beste Freundin konstatiert. Doch Sandy winkt ab, denn so weit ist sie noch lange nicht. Als sie für ihre Kinder eine Nanny sucht, wird sie im Coffee-Shop um die Ecke fündig: Dort steht der 25jährige Aram (Justin Bartha) hinter der Theke, der - sehr zum Missfallen seiner Eltern - ohne großen Lebensplan in den Tag hineinlebt und nichts aus seinem teuer bezahlten Studium macht. Als er sich souverän und mit großer Zuneigung um die beiden Kinder von Sandy kümmert, offenbaren sich bisher unerkannte Talente. Und bald wird klar, dass seine Beziehung zu Sandy nicht nur die eines Arbeitnehmers zu seiner Brötchengeberin ist: Zwischen den beiden funkt es gewaltig. Doch kann aus dem Techtelmechtel eine dauerhafte Beziehung entstehen? Aram lässt sich vom Altersunterschied nicht beirren, doch Sandy fürchtet die Zukunft mit einem deutlich jüngeren Mann, der das Interesse an ihr doch nur verlieren kann.