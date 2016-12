Merle stößt bei der Dachbodenentrümpelung im Gut auf Kisten mit Sachen von Benita. Auch wenn Gunter ihr versichert, sie hätten keine Bedeutung für ihn, brechen alte Wunden wieder auf. Merle muss sich eingestehen, dass sie das Benita-Trauma noch lange nicht überwunden hat. Die Angst, wieder von Gunter verlassen zu werden, sitzt tief und überschattet ihre Liebe. Simone will die "Goldene Scholle" zu Bauland machen. Thomas hat die Nase voll von Simones Intrigen und will trotz seiner angedichteten "Bar-Affäre" vor dem Stadtrat die Vertrauensfrage stellen. Dann heißt es: Simone oder er. Simone versucht derweil, sich Mielitzer wieder mit großen Versprechen im Falle ihrer Wahl zur OB und gezielt eingesetztem Sexappeal gewogen zu machen. Doch Mielitzer hat die Hoffnung auf Sydney längst nicht aufgegeben und nähert sich ihr vorsichtig wieder an. Die merkt jedoch, wie schwer sie die Erkenntnis trifft, dass Mathis und sie nie wieder zusammen kommen werden. Theo stellt fest, wie schwer es ist, sich an die Regeln zu halten, selbst wenn man es will.