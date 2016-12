"TURBO - Die Reportage" begleitet weltweit Autoverrückte am Limit. Zunächst geht es nach Rastov am Don in Russland. Der jähzornige Bauer Anatolij Schischkin ist Traktorfan durch und durch. Tausend Kilometer südlich von Moskau gibt es jedes Jahr die Bison Track Show das wohl härteste Traktorrennen der Welt. Kann Anatolij trotz seiner cholerischen Ausbrüche seinen schärfsten Widersacher besiegen? Außerdem ist "TURBO - Die Reportage" bei den German Race Wars dabei, wenn sich BMW-Harry mit seinem aufgemotzten Dreier auf der Viertelmeile mit Audi-Uwe in einem 80er Quattro duelliert. Beide Kontrahenten haben circa 650 PS unter der Haube und sind wie besessen von ihrem Sport. Auch Millionäre sind anfällig für das PS-Virus: Bei den Ferrari Racing Days lassen es reiche Motorsportfans ordentlich krachen.