Washington State, 1964. Selma (Björk) ist aus der Tschechoslowakei in die USA eingewandert und lebt mit ihrem kleinen Sohn Gene auf dem Grundstück des Polizisten Bill (David Morse) und seiner Frau Linda (Cara Seymour). Obschon sie allmählich ihr Augenlicht verliert, arbeitet Selma in einer Werkzeugfabrik und probt in der Freizeit für eine Aufführung des Musicals "The Sound of Music". Bill bittet Selma um Geld, da die Bank ihm sein Haus wegzunehmen droht. Selma aber braucht ihr Erspartes, um Gene eine Operation zu ermöglichen, die ihn vor Blindheit bewahrt. Ihre Kollegin und Freundin Kathy (Catherine Deneuve) hilft ihr, in der Nachtschicht mehr Geld zu verdienen. Doch als Selma eine Maschine beschädigt, wird sie entlassen. Bill stiehlt ihre Ersparnisse, stellt sie selbst aber als Diebin hin. Bei einem Handgemenge wird Bill mit seiner Waffe schwer verwundet, und er bittet Selma, ihn zu töten. Selma wird als mutmaßliche Mörderin verhaftet. Kathy und Selmas Freund Jeff (Peter Stormare) bemühen sich verzweifelt, die Unschuldige vor dem Strang zu bewahren.