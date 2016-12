Die Dortmunder kämpfen dank dem überraschenden 3:3-Unentschieden von Real Madrid bei Legia Warschau am vierten Spieltag nun in Spanien gegen die Königlichen um den Gruppensieg. Im Hinspiel trennten sich Real und der BVB 2:2. In der 5. Runde fuhr die Borussia einen 8:4-Sieg gegen den polnischen Meister ein, Real gelang es, einen 2:1-Auswärtserfolg bei Sporting Lissabon zu holen. - 6. Spieltag: Real Madrid CF - Borussia Dortmund