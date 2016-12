Nachdem Ronnie aus seinem Leben verschwunden ist und der Mord des Vaters geklärt ist, glaubt Felix, dass alles wieder wie früher wird. Hat er sich da getäuscht? Überraschend ruft Karin an, um zu berichten, dass die Leiche von Anna Perner gefunden wurde und der Fall Wilhelm Kukla wieder neu aufgerollt wird. Auch Ronnie kommt kurz darauf wieder nach Wien zurück, und zusammen wollen die Brüder herausfinden, was wirklich mit ihrem Vater passiert ist. Die beiden wissen jedoch nicht, in welch große Gefahr sie sich auf der Suche nach Beweisen begeben. Schaffen sie es, die Morde an Anna und Wilhelm aufzuklären? Oder ist ihnen der Täter weit überlegen? Buch: Fritz Ludl