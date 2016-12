Helmuth und Carl wachen verkatert und ohne Erinnerung in den steirischen Weinbergen auf und werden verhaftet: Angeblich sind sie schuld am Tod von Klaus Baumgartner, einem im Ort nicht sehr geschätzten Immobilienhai, an dem die Spuren unserer zwei Ermittler gefunden werden. Was ist passiert nach dem Weinseminar und dem Trinkgelage mit dem Weinhändler, wer hat Interesse daran, unseren Jungs einen Mord in die Schuhe zu schieben? Buch: Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner