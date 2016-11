Die Doku-Serie "Verrückt nach Meer" geht in die sechste Runde! Die Schiffsreise ist exotischer denn je, sie verläuft von Costa Rica quer über den Pazifik durch die Südsee nach Neuseeland, Australien Asien und Arabien. Die einzelnen Ziele der Reise: Puntarenas / Costa Rica - Französisch Polynesien - Samoa - Tonga - Neuseeland - Australien - Papua-Neuguinea - Indonesien - Philippinen - Taiwan - Japan - Wladiwostok / Russland - Südkorea - China - Vietnam - Malaysia - Singapur - Indonesien - Colombo/ Sri Lanka - Indien - Musandam / Oman - Dubai / Vereinigte Arabische Emirate. Neben bekannten und neuen Crewmitgliedern rund um Kapitän Morten Hansen hat auch Elmar Mühlebach aus Schwaben seine Premiere als Kapitän auf der "Grand Lady". Und als Gastgeberin übernimmt zum ersten Mal eine Frau: Manuela Bzdega löst Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß ab, wenn der in den Urlaub geht. Auf sie und die Passagiere warten - genauso wie auf die Praktikanten und Berufsanfänger - viele Herausforderungen, Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse. Auch prominente Gäste kommen wieder an Bord: VoXXClub-Gründungsmitglied Julian David, Weltfußballerin Nadine Angerer, Schlagerstart Maxi Arland sowie "Tatort"-Kommissar und Musiker Miroslav Nemec. "Verrückt nach Meer" ist eine unterhaltsame, informative Reisedokumentation und blickt in eine Welt, die den Fernsehzuschauern normalerweise verborgen bleibt: den komplexen Arbeitsalltag einer 500-köpfigen Schiffscrew, die sich aus 30 Nationen zusammensetzt. Es treffen Menschen aus vollkommen unterschiedlichen Hierarchiestrukturen, Lebenswelten und Kulturen aufeinander, und alle arbeiten hart dafür, dass die Passagiere eine unbeschwerte Zeit verbringen können. Die Doku-Serie ist nicht gescripted und arbeitet mit klassisch-dokumentarischen Mitteln. Folge 171: Leinen los in Costa Rica Costa Rica: Ein neuer Kapitän übernimmt das Steuer der "Grand Lady": Elmar Mühlebach bereitet sich in Puntarenas auf die große Pazifiküberquerung vor. Währenddessen entspannt Wahlösterreicher Kapitän Morten Hansen im Skiurlaub und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß kämpft mit anhänglichen Papageien. Die Flitterwöchner Angie und Peter aus Bayern erobern noch das Hochland von Costa Rica, bevor sie an Bord gehen. Dann endlich heißt es: "Leinen los Richtung Südsee!"