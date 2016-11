Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:15 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Halbgott Percy Jackson hat sich nach seinen vergangenen Heldentaten mit seinen Wegbegleitern Annabeth und Grover ins Ausbildungscamp für Götter zurückgezogen. Doch die vermeintliche Sicherheit in dem Lager ist nur von kurzer Dauer. Nachdem die magische Barriere außer Gefecht gesetzt worden ist, sind Percy und seine Mitstreiter den Angriffen der dunklen Mächte nahezu schutzlos ausgeliefert. Nun ist es mal wieder an Percy, die drohende Gefahr abzuwenden – ein magisches Artefakt könnte der Schlüssel sein… Original-Titel: Percy Jackson: Sea of Monsters Laufzeit: 120 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 2013 Regie: Thor Freudenthal FSK: 12 Schauspieler: Percy Jackson Logan Lerman Grover Brandon T. Jackson Annabeth Alexandra Daddario Tyson Douglas Smith Clarisse Leven Rambin Luke Jake Abel