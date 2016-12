Sexuelle Übergriffe, Raub und immer mehr Einbrüche - in Teilen der Bevölkerung wächst der Verdacht: Die Täter sind besonders häufig Ausländer. Aber was ist Fakt und was gefühltes Wissen? Begehen Ausländer tatsächlich mehr Straftaten? Hat sich die Sicherheitslage in Deutschland verschlechtert? Nehmen Übergriffe auf Frauen zu? "ZDFzeit" liefert Antworten auf die großen Streitfragen - mit spannenden Reportagen und klaren Analysen. Die Mehrheit der Deutschen fürchtet sich laut Umfragen vor dem starken Zuzug von Flüchtlingen - und steigender Kriminalität. Aber erhöhen die Flüchtlinge tatsächlich die Kriminalität in Deutschland? Manche Statistik gibt den Ängsten Auftrieb: Im letzten Jahr ermittelte die Polizei gegen fast fünfmal so viele Flüchtlinge wie 2008. Allerdings leben heute auch mehr als zehnmal so viele Flüchtlinge im Land. Und: Die meisten tatverdächtigen Asylbewerber weist bis heute die Statistik aus dem Jahre 1993 auf. "ZDFzeit" untersucht auch die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht 2015 und prüft, ob offizielle Stellen die Herkunft der Täter vorsätzlich verschleiern wollten. In einer exklusiven Studie für "ZDFzeit" haben Experten tausende Zeitungsartikel ausgewertet und ermittelt, wie sich die Berichte über kriminelle Ausländer seither verändert haben - mit überraschenden Ergebnissen. Die Dokumentation führt zu kriminellen Hotspots in Deutschland, wo ausländische Clans den Drogenhandel kontrollieren, Schutzgeld erpressen oder Einbrüche organisieren. Polizeibeamte berichten von verunsicherten Anwohnern - und immer dreister auftretenden Clanmitgliedern. In den letzten Jahrzehnten haben die Banden kriminelle Netzwerke aufgebaut. Viele Mitglieder sind Anfang der 1990er Jahre als Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive ins Land gekommen. Drohen diese sozialen Brennpunkte zu rechtsfreien Räumen zu werden? Ob begründet oder nicht - auf den Schutz der Polizei wollen sich manche nicht mehr verlassen. In Deutschland formieren sich wieder sogenannte Bürgerwehren. "ZDFzeit" macht den Test: Wie reagieren Passanten in der Fußgängerzone, wenn man sie für eine solche Bürgerwehr anwerben will? Streitfall Ausländerkriminalität: "ZDFzeit" macht den großen Faktencheck - mit Reportagen von Brennpunkten der Kriminalität, verblüffenden Experimenten und aktuellen Meinungsumfragen.