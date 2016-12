Der Lotteriemillionär Huber wird in seiner Villa erschlagen aufgefunden. Kommissar Hansen spricht mit Sybille Huber. Sie kann sich nicht erklären, wer ihren Mann umgebracht haben soll. Alles sieht nach Raubmord aus, denn die wertvolle Uhrensammlung sowie einige Goldbarren des Opfers wurden gestohlen. Hat Aushilfsgärtner Klaus Berger etwas mit dem Mord zu tun? Als zwei Uhren bei einem Juwelier auftauchen, gerät auch die Ehefrau Sybille in den Fokus. Sie fühlte sich von ihrem Mann finanziell kurzgehalten. Daraufhin verkaufte sie nach und nach die wertvolle Sammlung. Kam es darüber zu einer tödlichen Auseinandersetzung? Als Hansen und Stadler herausfinden, dass Klaus Berger, der Gärtner, einige Zeit wegen Betrugs im Gefängnis saß, gerät auch er unter Druck. Gleichzeitig macht sich Professor Udo Wilhelm verdächtig. Der Nachbar lag im Dauerclinch mit Huber. Nachdem Wilhelm nun einen Prozess verloren hatte, hat er im Streit zugeschlagen, glauben Stadler und Hansen. Am Ende führt eine Losnummer zu dem wahren Täter. Im Kommissariat bekommt Controller Andi Lorenz eine Praktikantin, Franziska Kreuz-Pointner, an die Seite gestellt. Sie ist die Nichte von Hermann Kreuz-Pointner, ein wichtiger Sponsor der Musikakademie.