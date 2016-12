Auf der kleinen Insel Ruden im Greifswalder Bodden vor Usedom gibt es weder Strom noch fließend Wasser, nicht einmal einen Brunnen. Jeder Tropfen Wasser muss mühsam mit dem Schiff herangeschafft werden. Ein Leben unter spartanischen Bedingungen. Der Vogelschutzverein Jordsand hat vor nicht allzu langer Zeit die Betreuung der Insel übernommen. Junge, ehrenamtliche Vogelschützer kümmern sich um die Natur dort. Aus der Luft betrachtet sieht das gerade einmal 24 Hektar kleine Eiland aus wie ein überdimensionaler Rochen. Seine knapp anderthalb Kilometer lange Landzunge misst am südlichen Ende stellenweise nur fünf bis sechs Meter Breite. Ein ideales Rast- und Überwinterungsgebiet für Tausende von Wasservögeln wie Berg- und Trauerenten oder die stark gefährdeten Gänsesäger. Auch Seeadler halten sich hier regelmäßig auf. Allerdings hat sich auch der Fuchs auf der Insel einquartiert und sorgt für Unruhe. Der Ruden hat eine bewegte Vergangenheit. Von Mitte des 17. Jahrhunderts an war er Zoll- und Lotsenstation von Dänen und Schweden. Der letzte deutsche Lotse verließ erst 1972 die Insel. Wegen ihrer strategisch günstigen Lage nutzte im Zweiten Weltkrieg die Heeresversuchsanstalt Peenemünde den Ruden als Beobachtungspunkt für die Flugbahn der Raketen. Ruinenreste zeugen noch heute davon. Und der alte Messturm dient nun als Aussichtspunkt. Bis November 2015 Jahr lebte ein Ehepaar auf der Insel als Naturschutzwart und Hafenmeister. Ein Filmteam ist mit der Kamera fast über ein ganzes Jahr immer wieder auf dem kleinen Eiland Ruden, um zu zeigen, welche unterschiedlichen Arten sich dort einfinden. Es wird dabei aber auch dokumentiert, wie schwierig es ist, dort zu leben. Gerade im Winter, wenn bei eisigen Temperaturen einer der ersten Vogelwarte dorthin übersetzt und Quartier in dem renovierungsbedürftigen Haus bezieht. Er ist dort völlig auf sich allein gestellt. Die Aufgabe der Vogelschützer ist vor allem, rastende und brütende Seevögel zu kartieren. Denn bisher gibt es kaum gesicherte Daten über sie auf der Insel. Aber auch das Haus muss wieder instand gesetzt werden.