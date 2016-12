Kommissarin Heller (Lisa Wagner) und Kollege Verhoeven werden in die Villa eines Sternekochs gerufen. Dort liegt Ehefrau Irina (Karolina Lodyga) gefesselt auf dem Bett - und am Boden ihr Mann mit einem Messer in der Brust. Verantwortlich: der Serienvergewaltiger, der in der Stadt sein Unwesen treibt. Das behauptet zumindest Irina. Aber stimmt das?