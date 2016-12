Muss ein Sohn, der von seinem Vater verstoßen wurde und ihn seit dem 16. Lebensjahr nicht mehr gesehen hat, für die Pflege des dementen Vaters aufkommen? Laut Gesetz schon, aber Isa von Brede findet das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Sie übernimmt die Vertretung von Felix Bartels. Ein Ansatzpunkt, um ihren Klienten vor dem finanziellen Ruin durch die Pflegekosten zu bewahren, ist dessen Bruder Gerald. Der arbeitet als Straßenmusiker und behauptet, kein Einkommen zu haben. Merkwürdig nur, dass Gerald auf einer sehr teuren Les-Paul-Gitarre spielt, wie Markus Gellert auf einem Foto des Straßenmusikers entdeckt. Zugleich versucht Isa von Brede, in Kontakt mit Felix' Vater Lothar Bartels zu kommen. Sie will mehr über die Beziehung zwischen Vater und Sohn erfahren, um hier einen Ansatzpunkt für die Verteidigung zu finden. Markus Gellert muss sich überraschend um seinen Sohn Viktor kümmern. Der 16-Jährige hat sich auf dem Schulhof mit einem Mitschüler geprügelt. Das kann vorkommen, ist aber untypisch für den Jungen. Aber als Viktor dann auch noch bei einem Einbruch in das Haus dieses Klassenkameraden erwischt wird, weiß Markus Gellert, dass er seinem Sohn dringend helfen muss. Aber wie? Immer wieder hat Gellert sein Versprechen gebrochen, mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Wie soll der Junge ihm jetzt vertrauen?