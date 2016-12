Nachdem ein Baufahrzeug großen Schaden in Springfield angerichtet hat, ist die Suche nach dem Schuldigen in vollem Gang. Die halbe Stadt hat Bart auf dem Kieker, doch der beteuert, bei dem Vorfall seine Finger nicht im Spiel gehabt zu haben. Selbst Marge weiß nicht mehr, wem sie glauben soll. Und so beschließt sie, sich das Treiben ihres Sohnes etwas genauer anzusehen…