Fabien und Natascha üben ihr Ständchen für Michaels Geburtstagsfeier. Dabei verschweigt Fabien, dass er starke Bauchschmerzen hat. Als es ihm am Tag darauf schlecht wird, glaubt Natascha fälschlicherweise, dass Fabien einen Kater hat und besteht auf das Ständchen für Michael. Zu Desirées Erleichterung verschweigt Susan Adrian, dass sein Vater sein Geld mit Auftragsmorden verdient hat. Stattdessen behauptet sie, dass sie die Familie damals wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Clara spricht William auf Susans Geschichte an und erfährt, dass Adrians und Williams Vater tatsächlich Profikiller war. David ist enttäuscht, weil niemand sich auf seine Plakataktion hin meldet. Dabei weiß er durch Alfons, dass Philipp vor zehn Jahren auf einem Bierfest in Bichlheim war. Als er mit Tina darüber redet, rät sie ihm, mit Oskar zu sprechen, der damals ebenfalls auf dem Fest war. Melli verwehrt sich gegen Alfons' Vorwurf, das Fabergé-Ei gestohlen zu haben. Als Hildegard sie besorgt darauf anspricht, dass es ihr offenbar nicht gut geht, gesteht sie Hildegard schließlich die Wahrheit über die Einbrüche - und über ihre Krankheit.