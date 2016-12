Sydney und Mathis sind beide überrascht, wie vertraut sich das intime Gespräch zwischen ihnen anfühlt. Doch durch eine Information von Kim wird Sydney klar: Sie will Mathis Glück mit einer anderen Frau nicht im Wege stehen und stößt ihn zurück. Mathias ist verletzt. Simone möchte keinesfalls auf Mielitzer als Liebhaber verzichten und umgarnt ihn mit Immobiliengeschäften, die nicht zuletzt auf Kosten von Merles Gärtnerei und der "Goldenen Scholle" gehen sollen. Wohnungsbau contra Schrebergarten. Besonders Hannes sieht sich in diesem Konflikt persönlich bedrängt, spielt jedoch durch seine ungestümen Reaktionen Simone direkt in die Hände. Sandra findet mit ihrer Idee einer Männerboutique zunächst keinen Anklang, bis sie mit einem neuen Plan bei Gunter und Sydney auf offene Ohren stößt. Theo braucht erst eine ordentliche Kopfwäsche von Torben, um zu begreifen, dass sein Fehlverhalten am Steuer viel fataler hätte ausgehen können.