Für die Fischerin Anne bricht eine neue Zeit an, als ihr Freund Thomas mit seinen beiden Kindern bei ihr einzieht. Als Thomas in Hannover eine Krankheitsvertretung übernehmen muss, bleibt Anne mit den Kindern und ihrer Robbe William alleine zurück. Zudem wollen ihr Fischer-Kollegen ihr Fischerboot abjagen. Als wäre das nicht schon Ärger genug, taucht auch noch Annes Ex-Freund Robert auf ... Der Tierarzt Thomas zieht mit seinen beiden Kindern Nele und Moritz aus der Stadt zu seiner großen Liebe Anne in ein Dorf am Meer. Die Fischerin erwartet ihre neue "Familie" mit einer Mischung aus Freude und Unsicherheit - seit Jahren ist sie es gewohnt, alleine zu leben. Tatsächlich fühlt sich die junge Frau von dem Trubel und der plötzlichen Unordnung in ihrem kleinen, idyllischen Haus etwas überfordert. Und auch Thomas, der Doc Hansens Tierarztpraxis übernimmt, reagiert frustriert auf die skeptischen Blicke der Landleute. Die anderen Fischer sind überzeugt, dass Anne ihren Beruf schon bald wird aufgeben müssen, um sich ganz ihrer neuen Familie zu widmen - und spekulieren bereits auf ihr Boot und ihre Lieferverträge. Doch obwohl auch Thomas sie lieber zu Hause sehen würde, denkt Anne gar nicht daran, ihren geliebten Beruf an den Nagel zu hängen. Als Thomas eine Urlaubsvertretung in Hannover übernehmen muss, ist Anne plötzlich alleine: mit den Kindern, ihrer Robbe William, ihren beruflichen Verpflichtungen - und einem Fischerboot, das eine aufwendige und kostspielige Reparatur nötig hat. Ausgerechnet jetzt taucht Robert auf, Annes einstige große Liebe.