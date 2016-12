SOKO München Heute | ZDF | 18:00 - 19:00 Uhr | Krimiserie Infos

Brennpunkt Valentin-Park: Im Hochhaus-Ghetto von Neuperlach ist ein Treff-punkt für Drogensüchtige und Dealer entstanden. Eines Morgens liegt Mike Pschelowsky erschlagen im Park. Die Polizei hat das Viertel scheinbar aufgegeben, deshalb haben sich einige Mütter notgedrungen zu nächtlichen Patrouillen zusammengeschlossen, um dem Treiben mit Taschenlampen und Triller-pfeifen Einhalt zu gebieten. Die Ermordung Mike Pschelowskys hat zur Folge, dass im Ghetto plötzlich jeder jeden in Verdacht hat. Untertitel: In the Ghetto Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2016 Regie: Christoph Dammast Folge: 9 Schauspieler: Arthur Bauer Gerd Silberbauer Theo Renner Michel Guillaume Katharina Hahn Bianca Hein Dominik Morgenstern Joscha Kiefer Franz Ainfachnur Christofer von Beau Antonia Bischoff Amanda Da Gloria