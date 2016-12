Adventsstadt - diesem Namen wird Quedlinburg alle Jahre aufs Neue gerecht und zeigt sich in der Vorweihnachtszeit besinnlich, kunstvoll und bezaubernd schön wie ein Weihnachtsmärchen. Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren schauen zu Handwerkern, Künstlern und zu "Frau Advent" Gabriele Vester. Sie hatte einst die Idee, den "Advent in den Höfen" ein wenig anders zu feiern, als man es von üblichen Weihnachtsmärkten her kennt. Jeder Hof hat ein besonderes Konzept, ein eigenes Thema. Der Finkenhof lädt nach Skandinavien ein. Tomte heißt dort der Gabenbringer und lockt mit finnischem Glöggi. Die Zuckerfrau kreiert ihre süßen Dosen im Reich der Schneekönigin. Im Kerzenhof an der alten Wassermühle können Gäste selbst Hand anlegen und ihre eigene Kerze ziehen. Und auch etwas abseits der historischen Innenstadt, im Lokschuppen mit der letzten handbetriebenen Lok-Drehscheibe Deutschlands in Normalspur, erwartet die Quedlinburg-Besucher im Advent eine besondere Atmosphäre. Eisenbahnfreunde werden mit der Selketalbahn samt Nikolaus und Wichtelmännern, mit dampfenden Rössern en miniature oder mit kunstvoll gestalteten Holzeisenbahnen ganz auf ihre Kosten kommen.