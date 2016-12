"Vorsicht, Verbraucherfalle!" entlarvt die Tricks der Dienstleister, Händler und Hersteller. In der aktuellen Folge schaut das Team hinter den schönen Schein von Fertiggerichte-Verpackungen und zeigt die Tricks der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Viele Hersteller von Fertiggerichten wollen Kunden mit einem attraktiven Foto auf der Verpackung zum Kauf animieren. Enttäuschung macht sich jedoch breit, wenn das Essen auf den Teller kommt. Für die verlockenden Fotos auf der Verpackung waren professionelle Food-Stylisten am Werk. Sie präparieren das Fertiggericht so, dass es lecker aussieht. "Vorsicht, Verbraucherfalle!" schaut hinter die Kulissen der Fotoateliers und entzaubert die Geheimnisse der Food-Stylisten und Fotografen. Zudem konfrontiert das Team von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" einige Hersteller mit der Realität. Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel boomt. Die Werbung suggeriert den Kunden, dass solche Pillen und Pulver für eine bessere Gesundheit gut seien. Den Nachweis dafür müssen die Hersteller jedoch nicht erbringen. Nahrungsergänzungsmittel zählen nämlich rechtlich nicht zu den Medikamenten, für die es die Nachweispflicht gibt, sondern zu den Lebensmitteln. Das Team von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" zeigt, wie einfach es ist, ein Nahrungsergänzungsmittel zu kreieren und auf den Markt zu bringen. - Autodiebstahl leicht gemacht: Warum die Industrie neue Sicherheitslücken nicht schließt