The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Leonard überrascht alle damit, dass er seine Exfreundin Penny erneut zu einem Rendezvous einlädt - vor allem Penny. Zumal die Verabredung im Chaos endet und er sich sicher ist, dass Penny nichts mehr von ihm wissen will. Oder etwa doch? Sheldon hat ganz andere Sorgen, denn ihm wurde nicht das geliefert, was er bestellt hatte. Untertitel: Penny und Leonard 2.0 Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2012 Regie: Mark Cendrowski Folge: 13 FSK: 6 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Sara Gilbert Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets