Auf dem Trainingsgelände ihrer Söhne begegnen sich Mike und Birger. Ein paar Anekdoten später, die sich zwischen BVB-Legenden und alten Stahlkochern bewegen, bietet Birger Mike seine Hilfe an. Er könnte ihm einen Anwalt besorgen. Rein interessehalber fragt Mike, was das denn kosten wird. Doch Birger winkt ab. Irgendwann wird sich die Gelegenheit zur Wiedergutmachung ergeben. Dann stößt Dr. Baum dazu. Er ist Sponsor des Vereins. An seiner Seite: der Talentscout, auf den alle seit Wochen warten. Doch kann der unter Baums Einfluss überhaupt ein unbefangenes Urteil abgeben?