Vor 25 Jahren gelang Wolfgang Güllich in den Felsen des Frankenjura die erste Begehung der Sportkletterroute "action directe" - die weltweit erste Route im elften Schwierigkeitsgrad und ein Meilenstein des Klettersports. Die Erinnerung an diese legendäre Leistung steht am Beginn eines Rückblicks auf das Bergsteigerjahr 2016, der zeigt, wo das Sportklettern heute steht. Im Mittelpunkt stehen dabei einige Männer und Frauen, die der Leidenschaft Klettern regelrecht verfallen sind - Idole in der Kletter-Community und doch in der Öffentlichkeit fast völlig unbekannt. Als Überflieger gilt hier der Tscheche Adam Ondra, der erst in den letzten Tagen in einer spektakulären Route im kalifornischen Yosemite Valley ein neues Kapitel in der Geschichte des Kletterns aufgeschlagen hat. Beim Rückblick auf die Spitzenleistungen an den hohen Bergen begegnen die Zuschauer einigen der bekanntesten Bergsteigerinnen und Bergsteigern unserer Zeit, u.a. Ines Papert, David Lama, Stefan Glowacz und Robert Jasper. Außerdem unternimmt Moderator Michael Pause einen Rundgang durch die Ausstellung des Fotografen Jürgen Winkler im Alpinen Museum, und er beschäftigt sich mit den Bergbuch-Neuerscheinungen der vergangenen Monate.