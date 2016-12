Jedes Jahr beteiligen sich über 600.000 Schüler der 6. Klassen in Deutschland am Vorlesewettbewerb. Was klein im Klassenverband beginnt, findet im Bundesfinale mit der Krönung zum "Besten Vorleser Deutschlands" seinen Höhepunkt. In diesem Jahr wurde das Finale am 22. Juni 2016 beim rbb ausgetragen. An diesem Tag trafen die Gewinner aus 16 Bundesländern aufeinander und einer von ihnen hat den begehrten Pokal "Bester Vorleser Deutschlands" mit nach Hause genommen. Begleitet wurden sie von ihren Familien, Freunden und Klassenkameraden, die als Fans im Publikum saßen. Eine prominent besetzte Jury musste am Ende eine Entscheidung treffen. Die Mitglieder der Jury waren: Angelika Schaack (Verlegerin), Stefan Gemmel (Kinder- und Jugendbuchautor), Singa Gätgens (Moderation KiKA), Robert Schupp (Schauspieler) und das Gewinnerkind des Vorjahres aus Thüringen, Leonie Reinhardt. Durch das Programm führte KiKA-Moderator Felix Seibert-Daiker. Der neue Vorlesewettbewerb für 2016/2017 beginnt im Oktober/November in den Klassen. Die Gewinner treffen sich am 21. Juni 2017 zum großen Finale beim rbb in Berlin.