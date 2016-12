Daniela und Lucas stecken mitten in den Vorbereitungen zu ihrem großen Weihnachtsfest, das sie an Heiligabend mit ihren Familien gemeinsam feiern möchten. Zunächst muss eine passende Location gefunden werden und Eric Schroth muss helfen. Der Weddingplanner hat schon die Hochzeit von Daniela und Lucas "pretty in pink" ausgerichtet. Nun unterstützt er die beiden bei der Planung des nächsten großen Events. Ob Daniela und Lucas seine Locationvorschläge überzeugen? Glücklicherweise bleibt auch ein wenig Zeit, um die Vorweihnachtszeit gemeinsam mit Töchterchen Sophia zu genießen - Plätzchenbacken und Xmas-Shopping inklusive.