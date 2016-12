Aufregung im Dorf der Feuerdrachen: Das kostbare Feuergras wurde gestohlen. Der kleine Drache Kokosnuss allein trägt die Schuld, denn er sollte es bewachen. Nun muss er es unbedingt wiederfinden. Fliegen kann er zwar noch nicht, aber das hält Kokosnuss keinesfalls davon ab, sich sofort auf die Suche zu machen. Ehrensache, dass ihn seine besten Freunde begleiten. Denn ein Abenteuer lassen sich Fressdrache Oskar und Stachelschwein Matilda nicht entgehen. Ihre Verfolgungsjagd quer über die wilde Dracheninsel erweist sich zunehmend als Herausforderung für die drei kleinen Außenseiter: für Kokosnuss, den keiner ernst nimmt, weil er immer noch nicht fliegen kann, für Oskar, der zu Hause ausgelacht wird, weil er Vegetarier ist, und für Matilda, die als Stachelschwein bei Drachen jedweder Art ohnehin nichts zu melden hat. Doch zusammen sind die drei einfach unschlagbar. Auf ihrer Reise finden sie viele neue Freunde, erleben unzählige Abenteuer und entdecken bald, dass die Dracheninsel in großer Gefahr ist. Durch ihren Mut und ihre Unerschrockenheit beweisen sie schließlich, dass die Kleinsten manchmal die Allergrößten sind. Die Fernsehpremiere des 3D-Animationsspielfilms "Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Ingo Siegner, die sich seit ihrem Erscheinen zu einer der erfolgreichsten deutschen Kindermarken entwickelt hat. Der Autor und Illustrator hat mit dem kleinen Drachen Kokosnuss eine kunterbunte Welt geschaffen, die genau den Nerv trifft, der Kinder im Vor- und Grundschulalter vor Freude jauchzen lässt. Mit "Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde" eroberten im Dezember 2014 Kokosnuss und seine beiden besten Freunde, Oskar und Matilda, endlich auch die Kinoleinwand. Der Zuschauer wird von den drei kleinen Helden in phantasievoll gestaltete, farbenprächtige Kulissen der Dracheninsel entführt, lernt dabei aberwitzige Kreaturen kennen, die nicht immer nur Gutes im Schilde führen und fiebert bis zum eindrucksvollen Showdown im Herzen eines Vulkans mit, ob Kokosnuss es am Ende schafft, seine Mission zu erfüllen. Dabei verliert das Abenteuer nie die Leichtigkeit und den ursprünglichen Witz, die Ingo Siegners phantastische Drachenwelt ausmachen.