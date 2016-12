Casper und Emma sind beste Freunde: Lilli hat Hasenpfötchen auf der Feuerwache in einen Mülleimer geworfen, und nun wird überall nach Hasenpfötchen gesucht. Am nächsten Tag ist endlich Emmas fünfter Geburtstag, aber ohne Hasenpfötchen kann sie sich selbst über die schönsten Geschenke nicht so richtig freuen. Doch dann hat Emma eine Idee, wie sie Hasenpfötchen vielleicht doch noch finden kann…