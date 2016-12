Drei Jahre später: Grace hat sich entschieden, nach London zu gehen, nachdem Polly ihre Identität als Geheimagentin aufgedeckt hatte. Auch Inspector Campbell hat die Stadt verlassen. Den Geschäften der Shelbys steht in den Goldenen Zwanzigern niemand mehr im Weg. Doch obwohl die Geschäfte erfolgreich sind, kehrt in Birmingham keine Ruhe ein. Der Pub der Shelbys wird in die Luft gesprengt, und Thomas hat schon eine Ahnung, wer dahinter steckt: Eine Bekannte aus seiner Vergangenheit, Irene O'Donnell, ist wieder in der Stadt. Sie möchte Thomas auf ihrer Seite haben und zwingt ihn zu einem Deal … Nicht nur mächtige Feinde machen Thomas Probleme, auch seine eigene Familie ist unzufrieden, denn Thomas möchte mit seinem Familienunternehmen nach London expandieren. Doch einige Familienmitglieder stehen der Idee, die Geschäfte der Shelby Company Limited in das gefährliche London auszuweiten, kritisch gegenüber. Trotzdem macht sich Thomas mit Arthur und John auf den Weg. Wie befürchtet ist der Empfang im luxuriösen Eden Club alles andere als herzlich, denn der Gangsterboss Darby Sabini, der die südlichen Rennbahnen beherrscht, ist nicht gerade erpicht darauf, seine Macht in London zu teilen. Dass sich die Brüder damit einen einflussreichen und skrupellosen Gangster zum Feind gemacht haben, wird Thomas noch schmerzhaft zu spüren bekommen … Währenddessen plant Inspector Campbell, der mittlerweile zum Major des Geheimdienstes der Krone befördert wurde, die Vernichtung des Shelby Clans und wendet sich an Winston Churchill persönlich … Die hochkarätig besetzte zweite Staffel der BBC-Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" zeigt fesselnd und authentisch, basierend auf historischen Vorlagen, das Leben im Birmingham und London der beginnenden Goldenen Zwanzigerjahre, einer Zeit des Glitzers und Glamours, in der die Grenzen zwischen High Society und wohlhabenden Gangstern verschwammen.