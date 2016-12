In den Weiten der südafrikanischen Savanne begibt sich Sophie auf die Suche nach der unberührten Tierwelt. Der 20.000 Quadratkilometer große Krügerpark besteht weitgehend aus Revieren, in denen die Jagd eine jahrhundertalte Tradition hat. Die Vorschriften werden jedoch oft umgangen, und Wilderer bedrohen das Überleben der berühmten "Big Five" (Elefant, Nashorn, Löwe, Leopard und Büffel). Sophie begleitet die Wildschützer bei ihrer Arbeit. Von Ranger Craig lernt sie, Spuren zu lesen und vorbeiziehende Tiere aufzuspüren. Dabei stößt sie auf eine vom Aussterben bedrohte Tierart: Prächtige weiße Löwen wurden nach vielen Jahren unerbittlicher Jagd dank Jasons Hilfe wieder ausgewildert. Die Tiere lassen Sophie so nah an sich herankommen, dass sie ihren Atem spürt und ihre Lautäußerungen hört. Doch dann geht die Sonne unter und die Raubtiere begeben sich wieder auf die Jagd.