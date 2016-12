Spezial Schulterschmerzen: wie eine OP vermieden werden kann Chronische Schulterschmerzen bis hin zur steifen Schulter können Folgen von Entzündungen, Verschleiß oder Verletzungen sein. Auch eine eingeengte Schulter, Impingement genannt, oder auch Probleme in der Rotatorenmanschette können starke Schmerzen verursachen. Mit einer guten Diagnostik und gezielter Therapie ist es in vielen Fällen möglich, eine Operation zu vermeiden. Doch dafür braucht man Geduld und die Mitarbeit des Patienten, denn oft dauert es Wochen oder Monate, bis die Schulterschmerzen verschwunden sind. Aber wann muss trotzdem operiert werden? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Selbstheilung bei schlechter Durchblutung: wie in den Beinen und sogar im Herzen neue Gefäße wachsen können Gefäßverengungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Bei schlechter Durchblutung der Beine wird schmerzfreies Gehen unmöglich, bei Arterienverengungen am Herzen droht der Infarkt. Doch der Körper kann sich selber helfen: Unter bestimmten Bedingungen können sich Ersatzgefäße bilden, quasi wie Umgehungsstraßen. Mit einem speziellen Intervalltraining werden diese Selbstheilungswege angeregt. Und bei schwer erkrankten Menschen soll die Behandlung mit einer Art Drucklufthose die Entstehung von biologischen Bypässen herbeiführen. - Selbstheilung bei schlechter Durchblutung: wie in den Beinen und sogar im Herzen neue Gefäße wachsen können