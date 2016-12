Schüsse im Wald: An einem ausgehobenen Grab wurde der Lokaljournalist Julius Gruber regelrecht exekutiert. Ist es das Werk eines Profis? Die frischen KTU-Ergebnisse in Jan Trompeters Händen enthalten eine echte Überraschung: Auf Grubers Handy wurden Fotos von Vera Lanz' mächtigem Widersacher Stefan Hartig gefunden. War der Journalist den kriminellen Machenschaften Hartigs auf der Spur? Der Fall nimmt an Brisanz zu, als Vera Lanz und Jan Trompeter in Grubers Haus eine eingemauerte, mumifizierte Leiche finden. Was die Polizisten mehr erstaunt als der Leichenfund, ist der unerwartete Anruf von Hartig. Er kennt die Identität der Leiche, die nicht die letzte in diesem komplizierten Fall sein soll. Vera und ihre Kollegen setzen alles daran, Hartig diesmal endgültig ans Messer zu liefern. Eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.