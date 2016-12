Marianne, die Tochter des kriminellen Flambeau, wurde von dessen Erzfeind Nero Hound entführt. Er fordert das Pelagius-Kreuz, ein Krönungsgeschenk des Papstes an die Queen, als Lösegeld. Als Father Brown erfährt, dass das Kreuz auf dem Weg nach London in Gloucester ausgestellt wird, bietet er dem Bischof seine Hilfe an. Er fürchtet Flambeau. Dieser sucht ihn jedoch auf, um ihn im Fall der Entführung um Hilfe zu bitten.