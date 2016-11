Tor zum Mittelmeer, Kulturhauptstadt - Marseille ist wunderschön, aber auch Frankreichs Hauptstadt für Kriminalität und Drogen, für Mord- und Todschlag. Es gibt Viertel, in die sich kaum jemand wagt, in denen eigene Gesetze gelten. So wie in La Savine, das Quartier Nord von Marseille, ein Sozialbauviertel, Hochhausghetto, Ort der Verlorenen und Verdammten. Trotz allem gibt es bescheidene Hoffnungsschimmer: der Fußballclub. Dort trainieren Jungs und auch Mädchen in acht Mannschaften. Die Trainer sind so etwas wie Ersatzeltern. Sie wachen auch darüber, dass die Jugendlichen nicht auf die schiefe Bahn geraten, und sie versuchen, ihnen die wichtigsten Spielregeln des Lebens beizubringen: Niederlagen einstecken, Disziplin, Fairness und Zusammenhalt - erst auf dem Platz und später im Leben. Ahmed Madi, der Chef des Fußballclubs, öffnet uns die Türen zu dieser sonst verschlossenen Welt des Quartier Nord, in dem die Drogendealer noch nie eine Fernsehkamera geduldet haben. Ahmet Madi zeigt uns sein Viertel und die Menschen und ihre kleinen Fluchten aus dem harten Alltag. Er sagt: "Hier gilt nur: Alles oder nichts. Du kannst es schaffen, aber du kannst genauso gut auf die schiefe Bahn geraten, weil dich die Straße manchmal einholt, ganz egal wieviel du investiert hast, um da raus zu kommen."