Der 12-jährige Angelo ist ganz schön pfiffig. Immer wieder gelingt es ihm und seinen Freunden Sherwood und Lola die Regeln der Erwachsenen mit viel Spaß zu umgehen: Angelos Mutter hat Becky als Babysitterin für Peter engagiert, weil die ganze Familie etwas vor hat. Angelo befürchtet, dass sie an seine Sachen geht... / Coach Czonka verschießt einen Kopfball. Das erinnert ihn an schreckliche Vorkommnisse in seiner Kindheit. Nun will er die Fußballmannschaft nicht mehr trainieren...