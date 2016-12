Next - Tödliche Aussichten Heute | Pro7 | 22:35 - 00:30 Uhr | Actionthriller Infos

Mehr Termine Inhalt Cris Johnson (Nicolas Cage) kann für zwei Minuten in die Zukunft sehen. Als Terroristen eine Atombombe zünden wollen, bittet ihn FBI-Agentin Ferris (Julianne Moore) um Hilfe. Nun gerät Cris selbst ins Visier der Verbrecher. Original-Titel: Next Laufzeit: 115 Minuten Genre: Actionthriller, USA 2007 Regie: Lee Tamahori FSK: 12 Schauspieler: Cris Johnson Nicolas Cage Callie Ferris Julianne Moore Liz Cooper Jessica Biel Mr. Smith Thomas Kretschmann Cavanaugh Tory Kittles Sicherheitschef Roybal José Zúñiga