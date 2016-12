Das Skigebiet Lake Louise in der kanadischen Provinz Alberta ist die vierte Station im Damen-Weltcup und auch der Auftakt der Speed-Wettbewerbe. Vom 2. bis 4. Dezember werden hier zwei Rennen in der Abfahrt und ein im Super-G ausgetragen. Im Vorjahr triumphierte in Lake Louise an allen drei Tagen die US-Amerikanerin Lindsey Vonn - zweimal in der Abfahrt und einmal im Super-G.