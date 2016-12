Zubin Mehta dirigiert Brahms - Johannes Brahms Klavierkonzert Nr. 1 in d-Moll, op. 15 Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Konzert Infos

Brahms schrieb sein erstes Klavierkonzert, nachdem Robert Schumann ihn 1853 angeregt hatte, sich der sinfonischen Musik zuzuwenden. Bei der Uraufführung in Hannover 1859 saß Brahms selbst am Klavier.