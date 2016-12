Am 3. Dezember 2016 präsentiert Johannes B. Kerner bereits zum vierten Mal die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen die große Gala "Ein Herz für Kinder". Wie in jedem Jahr machen sich auch dann wieder deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen. Moderator Johannes B. Kerner ist in diesem Jahr für "Ein Herz für Kinder" in das ärmste Land der Welt gereist. Im westafrikanischen Niger hat er ein Hilfsprojekt besucht. Der Ehrenpreis, der bereits an Persönlichkeiten wie George Clooney, Harry Belafonte oder Karlheinz Böhm ging, wird auch in diesem Jahr wieder kurz vor der Gala bekannt gegeben. Im letzten Jahr wurden knapp 19 Millionen Euro gespendet - ein Rekord. Das Besondere dabei: Jeder Cent der Spenden kommt direkt den Not leidenden Kindern zugute - ohne Abzüge.