Erprobt im Umgang mit seinen Jungs, bleibt für Andreas "Leonies Welt" ein Mysterium. Er und Marie hingegen sind mittlerweile ein eingespieltes Team, das so schnell nichts erschüttern kann. Beruflich wird Andreas mit einer alten Dame konfrontiert, die unter Vormundschaft ihrer Enkelin steht. Doch er wird das Gefühl nicht los, dass die Enkelin den Betreuerstatus zum persönlichen Vorteil missbraucht. Gemeinsam mit Marie geht er der Sache auf den Grund. Als Astrid mit ihrem Mann reinen Tisch machen will, konfrontiert er sie mit seinem beruflichen Fiasko. Seinen einzigen Halt sieht er jetzt in Astrid. Da schafft sie es wieder nicht, einen Schlussstrich unter ihre Ehe zu ziehen. Wie soll Philip damit umgehen?