Ausgerechnet am Weihnachtsabend erfährt die elfjährige Kattaka durch Zufall, dass ihr leiblicher Vater in Wirklichkeit ein russischer Matrose ist. Gemeinsam mit der 70-jährigen Nachbarin Lene, einer gebürtigen Masurin, macht sich das Mädchen auf die Suche nach dem Vater. Beide fahren in einem alten Barkas von Berlin nach Polen ... Kattaka, die eigentlich Katharina heißt, lebt mit ihren Eltern in Berlin-Karlshorst. Es ist Weihnachten. Plötzlich klingelt das Telefon und Kattaka erfährt, dass Daniel gar nicht ihr leiblicher Vater ist, sondern ein gewisser Alexej. Er ist Matrose und liegt mit seinem Schiff im Stettiner Hafen. Kattaka will ihren richtigen Vater unbedingt kennenlernen. Da ihre Mutter hochschwanger ist, wird Kattaka schließlich von Lene Graumann, einer couragierten Nachbarin, begleitet. Erst in Polen entdecken Kattaka und Lene, dass sie einen blinden Passagier im Barkas haben: Knäcke, Kattakas besten Freund. In Stettin erfahren sie, dass das russische Frachtschiff auf dem Alexej arbeitet, bereits auf dem Weg nach Danzig ist. In Danzig lernen sie Sheriff und seinen Enkel Waldeck kennen, der sie in den Containerhafen auf das Schiff von Alexej schmuggelt. Als Kattaka ein Foto von Alexejs Familie sieht, flieht sie enttäuscht von dem Schiff. Ein paar Stunden später belauscht Kattaka ein Gespräch zwischen Lene und Sheriff und erfährt viel über Lenes früheres Leben. Inzwischen machen sich Kattakas Eltern auf die Reise nach Polen.