Die Geschäfte laufen schlecht in der Weinschenke von Gastwirt Eberwein. Da erbt Eberweins Nichte Renate völlig überraschend ein Weingut bei Florenz. Kurz entschlossen brechen Eberwein und Renate ihre Zelte in Deutschland ab, um im sonnigen Süden als Weinbauern ihr Glück zu machen. - Romantische, musikalische Komödie mit Rudolf Prack und Waltraut Haas. Trotz des herrlichen Blicks auf den Loreley-Felsen laufen die Geschäfte schlecht im Weinlokal des Gastwirts Eberwein. Der Gerichtsvollzieher ist der einzig verbliebene Stammgast des Hauses. In dieser ausweglosen Situation erfährt Eberweins Nichte Renate überraschend, dass sie von einem ominösen italienischen Großonkel als Alleinerbin eingesetzt wurde. Und so kommt es, dass die hübsche junge Frau über Nacht zur Besitzerin eines Weinguts in der Toskana geworden ist. Angesichts dieser Neuigkeit beschließen Renate, Eberwein und der Kellner Otto, alle Zelte in der Heimat abzubrechen und im sonnigen Süden einen Neustart zu wagen. Als das Trio nach einer turbulenten Autoreise endlich in dem toskanischen Dörfchen Nipozzano ankommt, wartet dort jedoch kein blühender Weinberg auf sie, sondern ein völlig heruntergewirtschaftetes Gut. Als wäre das nicht genug Ärger, legt ihnen der hinterhältige Weinhändler Romeo Brandolini bei jeder Gelegenheit Steine in den Weg, um so zu erreichen, dass Renate ihm das Weingut möglichst billig verkauft. Denn Romeo weiß als Einziger, dass in einem geheimen Keller des Guts ein wahrer Weinschatz lagert. Romeos Bruder Carlo hingegen will den Deutschen helfen. Ihm sind die Methoden seines Bruders ein Dorn im Auge. Aber natürlich treiben ihn nicht nur geschäftliche Erwägungen: Der charmante Carlo hat sich auf den ersten Blick in die selbstbewusste Renate verliebt. Nachdem Romeo ein Kreditgeschäft Renates verhindern konnte, springt Carlo inkognito als finanzieller Retter des Castels ein. Damit kann der Neuaufbau des Weinguts endgültig beginnen.