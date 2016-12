Der Schweizer Bundespräsident, von Freunden "Kater" genannt, befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit beinahe lässiger Nonchalance hat er es zum höchsten Amt des Landes gebracht und sonnt sich in der Macht. Doch schließlich kann er die heranziehenden Wolken am Horizont nicht mehr ignorieren: Seine Popularitätswerte sind im Keller und in der Partei rumort es - gegen ihn. Kater entschließt sich kurzerhand, den nahenden Staatsbesuch des spanischen Königpaars zu einem Medienspektakel aufbauschen zu lassen. Das sollte Kater in der Öffentlichkeit und auch in der Fraktion für die bevorstehende Wiederwahl ins richtige Licht rücken. Katers privaten Sorgen lassen ihn hingegen verzweifeln. Sein krebskranker Sohn liegt im Sterben und die Ehe mit seiner Frau Marie droht an der belastenden Situation zu zerbrechen. Im Hintergrund braut sich nun auch noch ein schlimmes Gewitter zusammen. Katers engster Verbündeter, Fraktionschef Dr. Stotzer, alias Pfiff, hat mit Hilfe des päpstlichen Nuntius eine perfide Intrige gegen Kater gesponnen. Kater und Pfiff kennen sich seit ihrer Jugend, gemeinsam schafften sie es an die Spitze der Schweizer Politik. Doch seitdem Kater Pfiffs Verlobte Marie wegschnappte und heiratete, ist ihre Freundschaft getrübt. Nun sieht Pfiff endlich die Möglichkeit zur Rache gekommen.