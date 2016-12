Gäste: Sandra Maischberger, Heinz Strunk, Rag'n'Bone Man Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Ina Müller begrüßt zunächst die TV-Moderatorin Sandra Maischberger. Sie erzählt von ihrer Kindheit in Italien, ersten Karrierestationen und warum ihr Mann meist für ihre Kleidung zuständig ist. Zweiter Gesprächsgast ist der Autor und Musiker Heinz Strunk. Er startet mit einem furiosen Querflöten-Einsatz, geht anschließend direkt zum Aquavit über und plaudert bester Dinge übers Fasten, seinen späten Erfolg als Bestseller-Autor sowie dem Leben auf St. Pauli, das er in seinem aktuellen Roman eindrücklich schildert. Heutiger Musikgast ist der britische Blues- und Soulsänger Rag'n'Bone Man, der als einer der aufregendsten Newcomer der Musikszene gilt und mit seinem Song "Human" mehrere Wochen die deutschen Charts anführte. Bei "Inas Nacht" feiert Rag'n'Bone Man sein TV-Debüt in Deutschland. Wie immer mit dabei sind auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!