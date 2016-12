Shary und Ralph sind heute schwer in Bewegung: Sie tanzen ihre eigenen Namen, zeigen chinesische Schattenbox-Bewegungen und verraten außerdem, warum Indianer den Regen- und nicht den Sonnentanz machen! Fünf Fragen der Sendung: Warum sind Babys und Kinder so beweglich? Beim Klettern, Krabbeln und Turnen haben Erwachsene gegen Kinder kaum eine Chance: Wenn es um Beweglichkeit geht, haben die Kleinen einen riesigen Vorteil. Kommt das etwa durch die kürzeren Knochen? Was ist Firlefanz? Wie spielt man eine Harfe - und wie entstehen darauf die verschiedenen Töne? Was ist ein Lockvogel? Was ist ein Klischee?