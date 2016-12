Der alte Bus ist wieder 1A in Schuss! Heimlich nehmen Fritz und Ayla auch Rudi mit zum ersten großen Ausflug. Dabei hatte sich Semra geweigert, mit dem "unreinen" Tier in ein Auto zu steigen. Doch als das Ferkel plötzlich über die Picknickdecke flitzt, fliegt die Undercover-Operation auf. Und Daniel Fröhlich kommt in arge Erklärungsnot gegenüber seiner Herzensdame.