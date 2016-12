Live Die Repeat: Edge of Tomorrow Heute | Pro7 | 20:15 - 22:25 Uhr | Science-Fiction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Gegen seinen Willen wird der völlig unerfahrene PR-Soldat Bill Cage in einen wahnwitzigen Krieg nach Frankreich abkommandiert: In einer schier aussichtslosen Schlacht soll eine Alien-Invasion zurückgeschlagen werden. Bill stirbt. Nur um am selben Tag zu erwachen und erneut in den Kampf zu ziehen, wo er auf die taffe Kämpferin Rita trifft. Immer wieder fängt Bill den Tag von vorne an, bis er einen Weg findet, der Zeitschleife zu entkommen und seine Mission zu vollenden. (SV1) Original-Titel: Edge of Tomorrow Laufzeit: 130 Minuten Genre: Science-Fiction, AUS, CDN, USA 2014 Regie: Doug Liman FSK: 12 Schauspieler: Cage Tom Cruise Rita Emily Blunt General Brigham Brendan Gleeson Sergeant Farell Bill Paxton Skinner Jonas Armstrong Kimmel Tony Way