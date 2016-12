Grey’s Anatomy Heute | sixx | 18:20 - 19:20 Uhr | Krankenhausserie Infos

Inhalt Callie muss sich einen neuen Job suchen, da Dr. Webber sie entlassen hat. In ihrer neuen Position im Mercy West fällt ihr ausgerechnet Webber als Patient in die Hände. Unterdessen versucht Meredith, die Vergangenheit mit Sex zu vergessen… Original-Titel: Grey's Anatomy Untertitel: 40 Tage Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krankenhausserie, USA 2009 Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Alex Karev Justin Chambers Dr. Meredith Grey Ellen Pompeo Dr. Derek Shepherd Patrick Dempsey Dr. Cristina Yang Sandra Oh Dr. Richard Webber James Pickens jr. Dr. Miranda Bailey Chandra Wilson