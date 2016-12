Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhitzt er die bayerischen Gemüter: Der legendäre Räuber Kneißl. Während es sich die Obrigkeit zur ultimativen Aufgabe macht, den vermeintlichen Schwerverbrecher zur Strecke zu bringen, liebt das einfache Volk den 'Hias', der einer von ihnen ist und bis zuletzt jeder Ungerechtigkeit trotzt, die ihm widerfährt. Denn wenn einer wie er keine Chance bekommt, in der Heimat ein rechtschaffenes Leben zu führen, wird er nichts unversucht lassen, mit seiner großen Liebe anderswo ein neues Leben zu beginnen: In Amerika! Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, und es geht um nichts geringeres, als um Leben und Tod. Marcus H. Rosenmüller, seit seinem Überraschungs-Debüt-Erfolg "Wer früher stirbt, ist länger tot" ein bekannter Name nicht nur in Bayern, verfilmte mit "Räuber Kneißl" erneut eine typisch bayerische Geschichte. Mit Humor, viel Lokalkolorit, aber auch Gesellschaftskritik erzählt er die Geschichte von Mathias Kneißl, der von der Obrigkeit quasi in die Gesetzlosigkeit getrieben wird. Mit dem saarländisch-bayerischen Tatort-Kommissar Maximilian Brückner ist die Hauptrolle ideal besetzt, und Brigitte Hobmeier, Maria Furtwängler, Michael Fritz und Thomas Schmauser runden die Besetzung ab.